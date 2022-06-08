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Картонка – вместо тетради, земля – вместо парты: десантник ВСУ защитил диплом на передовой

8 июня 2022, 15:39

23-летний украинский воин готовился к защите прямо на линии фронта на Донбассе.

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Львовский десантник защитил дипломную работу на передовой/ Facebook Михаил Мартыняк

Украинский десантник Михаил Копытко, который защищает родную землю в составе львовской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, защитил дипломную работу в учреждении высшего образования, находясь на линии фронта в Донецкой области.

Защита дипломной работы по организации и управлению на транспорте происходила по видеосвязи. Об этом рассказал на своей странице в Facebook его преподаватель Михаил Ганчук. При этом он подчеркнул, что оценку студент получил заслуженно – парень не ждал поблажек и полноценно выложился в защите своей работы.

"Учитывая все обстоятельства, был соблазн поставить "автоматом" – это высказывание сейчас воспринимается по-другому... Но всё было как положено, студент получил заслуженную 4-ку", – отметил преподаватель Михаил Ганчук.

Как рассказал в Facebook предприниматель и керамист из Львова Михаил Мартыняк, который помогает ремонтировать технику 80-й бригады ДШВ, у украинского десантника Копитка "золотые руки и сердце".

По словам Мартыняка, парень даже без каких-то документов показал себя как замечательный автомобильный инженер.

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Защита дипломной работы происходила по видеосвязи/ Facebook Михаил Ганчук

При этом Михаил Копытко готовился к защите дипломной работы с подручными средствами. Например, доклад для защиты писал просто на картонной коробке.

"Вместо тетради ему служила разорванная картонная коробка, а в качестве парты было то, за что Михаил вместе с сотнями тысяч украинских защитников борется каждый день – наша украинская земля. Какая на Донетчине не менее украинская, чем во Львове!", – написал Мартыняк.

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Доклад для защиты дипломной украинский десантник писал прямо на разорванной картонной коробке/ Скрин из видео

В сюжете "Суспільне. Хмельницький" рассказывается, что десантник Михаил Копытко родом из села Ивашковцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Он отслужил срочную службу в армии, а затем заключил контракт на службу с ВСУ.

Мать парня Наталья Копытко рассказывает, что сын Михаил очень любит читать. Когда служил на срочной службе, большую часть денег, которые ему отправляли родители, тратил на книги, а после службы отправил их родителям домой в 15-килограммовой посылке.

Напомним, артиллеристы ВСУ совместно с аэроразведчиками разоблачили вражеский склад боеприпасов и реактивных систем залпового огня Град. После этого точными ударами украинские воины уничтожили российские "запасы" техники и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали 52 десантника из 31-й ОГШБр РФ, уничтожен и командир батальона. Ранее они участвовали в оккупации Крыма и боях в Гостомеле.

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