"Зэки празднуют": в Одессе оскандалились с открытием елки

Открытие новогодней елки в Одессе / dumskaya.net

В центре Одессы на Думской площади состоялась церемония открытия новогодней елки.

После официальной части праздничной церемонии из колонок на площади заиграл российский шансон, сообщает Думская.

Уже после официальной части праздника на Думской площади включили исполнителей "блатняка".

На опубликованном видео показано, как для посетителей с детьми включили запись песни "Новый год" Михаила Шуфутинского.

Отметим, что песня посвящена встрече Нового года в тюрьме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на Софийской площади сразу после торжественного зажжения главной елки страны, вспыхнуло украшение на новогоднем дереве.

Сразу после праздничного зажжения главной елки люди начали запускать фейерверки.

В связи с этим, загорелся, по одной информации, дождик на елке, а потом перестала светиться часть гирлянд, которые шли к елке. По другой информации, вспыхнуло украшение на дереве.