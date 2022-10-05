Зеленский анонсировал освобождении трех сел Херсонской области

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В Херсонской области были освобождены три села. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, это Нововоскресенская, Новогригоровка и Петропавловка.

"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка", - заявил президент.

Зеленский заявил, что движение продолжается. Также он отметил воинов воздушных сил, которым удалось сбить 6 иранских беспилотников.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Армия Украины проводит контрнаступательную операцию в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение 2 сел – Архангельского и Миролюбовки. Гарант поблагодарил украинских военных за успешно выполненную работу.

В Оперативном командовании Юг 4 октября заявили, что благодаря грамотной и тщательно спланированной военной операции армии Украины удалось освободить ряд населенных пунктов. В частности, под контроль Киева вернули Давидов Брод, Крещеновку, Любимовку, Золотую Балку, Беляевку, Украинку, Малую Александровку и Большую Александровку.

В Институте изучения войны отметили, что ВСУ достигли серьезных успехов в Херсонской области. Бойцы уничтожают малоукомплектованные российские войска на севере региона. Оккупанты вынуждены отступать со своих позиций.

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