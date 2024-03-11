Зеленский дал осторожную оценку ситуации на фронте

ВСУ удалось остановить продвижение армии оккупантов, отметил президент.

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Ситуация на фронте немного улучшилась / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Офис президента

Ситуация на фронте сейчас лучше, чем за последние три месяца, рассказал президент Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV.

"У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских дронов", - признал глава государства.

Вместе с тем, добавил он, ВСУ удалось остановить продвижение армии оккупантов на востоке, а российские оккупанты несут большие потери.

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Снарядный голод у ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Говоря о взятии Авдеевки, Зеленский считает, что российская армия не захватила город, а "просто разрушила его полностью, а затем вернулась". В связи с этим он указывает на превосходство противника в секторе дальнобойных вооружений и призывает Запад поставить их ему.

Президент Украины также заявил о продолжающемся строительстве "трех линий укреплений" протяженностью более "1000 километров".

Ситуация на фронте

Российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области. Однако в течение последних двух недель не имеют успеха.

Украинские военные продолжают укреплять оборонительные линии, но, как пишет Der Spiegel, работа идет пока медленно - хотя время здесь имеет решающее значение. Например, стратегически важный город Токмак российские оккупанты оцепили "почти средневековым кольцом обороны", которое ВСУ будут вынуждены проходить в случае прорыва на этом направлении. А вокруг Орехово, который контролируют украинские защитники, фортификаций гораздо меньше.

Кроме того, оккупационные войска агрессора России собирают силы, чтобы попытаться выбить бойцов ВСУ с занятых ими позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В то же время атаки оккупантов в районе Работино и Вербового Запорожской области выдыхаются. За минувшие 24 часа противник в зоне ответственности "Таврии" потерял 392 военных убитыми и ранеными. Также противник потерял 47 единиц военной техники, 352 дрона и четыре склада боеприпасов.

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