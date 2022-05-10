Зеленский эмоционально рассказал об эвакуации военных из Азовстали

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы вызволить раненых военных из Мариуполь.

По словам президента, Россия блокирует все возможные варианты эвакуации.

"Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов. Мы спрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, но именно того оружия именно в таком объеме, который нужен для деблокады Мариуполя, сейчас нет", - заявил Зеленский в обращении к руководству Республики Мальты.

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе в среду, 4 мая, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко.

Как уточняют источники Украинской правды, российские военные второй день штурмуют завод Азовсталь

Штурм начался во вторник 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.

В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На Азовстали идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

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