Зеленский готов рискнуть здоровьем ради вакцины от Covid-19

По его словам, с советских времен никто не занимался разработкой вакцин.
Глава государства Владимир Зеленский заверил, что готов рискнуть и испробовать на себе украинскую вакцину от коронавируса.
Об этом он заявил в интервью украинским журналистам и сообщил, что непременно сделает это, если вакцина успешно пройдет испытания.
По его словам, с советских времен никто не занимался разработкой вакцин.
"Несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то вакцина будет подтверждена раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID-19 мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет", - сказал Зеленский.
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На вопрос журналиста о том, готов ли он испытать вакцину на себе, президент сказал: "Да". По его словам, украинская вакцина будет уникальной.
Интервью Зеленского - о чем сообщалось ранее:
- Напомним, во время сегодняшнего интервью гарант поведал, что в ближайшее время посмотрит результат работы министров вместе с премьером Денисом Шмыгалем, и после этого "могут полететь головы".
- В начале сентября представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук говорил, что в ближайшее время в отставку могут отправить двух членов Кабмина.
- Также в интервью Зеленский высказался о возможности легализации медицинского каннабиса в Украине.