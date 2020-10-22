Зеленский готов рискнуть здоровьем ради вакцины от Covid-19

Зеленский готов испробовать на себе вакцину от коронавируса / Скриншот

Глава государства Владимир Зеленский заверил, что готов рискнуть и испробовать на себе украинскую вакцину от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью украинским журналистам и сообщил, что непременно сделает это, если вакцина успешно пройдет испытания.

По его словам, с советских времен никто не занимался разработкой вакцин.

"Несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то вакцина будет подтверждена раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID-19 мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет", - сказал Зеленский.

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На вопрос журналиста о том, готов ли он испытать вакцину на себе, президент сказал: "Да". По его словам, украинская вакцина будет уникальной.

Интервью Зеленского - о чем сообщалось ранее: