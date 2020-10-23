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Зеленский объяснил, как использует результаты общенационального опроса

23 октября 2020, 07:02

По словам президента, он хочет "почувствовать народ".

Зеленский
Зеленский отметил, что "делает серьезный экзит-пол" / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общенациональный опрос, который запланирован в день выборов 25 октября, хотя и не несет юридических последствий, но его результаты могут быть основанием для изменений законодательства.

Об этом Зеленский рассказал во время интервью Осень-2020: победы и вызовы, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, такой опрос, в отличие от социологического, позволит узнать мнение как можно большего количества населения.

"Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ. Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - сказал Зеленский.

Он добавил, что такой опрос, в отличие от социологического, позволит узнать мнение как можно большего количества населения.

"Что такое социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзит-пол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка - это две тысячи человек", - отметил Зеленский.

По его словам, утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательство.

Что касается одобрения гражданами возможности применения положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины Зеленский отметил, что пока не может раскрывать подробностей.

"Я сегодня занимаюсь тем, чтобы полностью возродить государство Украина - самостоятельное, обороноспособное. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Неслучайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и в помине у государства Украина. Я подписываю с Великобританией, с Турцией. Я хочу еще с некоторыми странами это сделать", - рассказал президент.

Читайте такжеОпрос показал, что украинцы думают о намерении Зеленского услышать их мнение

Опрос Владимира Зеленского

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