Зеленский отправится с визитом в США: западные СМИ назвали сроки и повестку

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить ежегодную встречу мировых лидеров в ООН.
Встречи запланированы в Нью-Йорке. Такую информацию озвучил посол Албании в ООН Ферит Ходжа, сообщает издание The Guardian.
При этом сообщается, что глава государства примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине.
Отметим, что Албания председательствует в Совете, состоящем из 15 членов, в сентябре.
Обратим внимание, что мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке с 18 сентября для участия в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Добавим, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине должно состояться 20 сентября.
Ранее сообщалось о том, что США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины. США хотят убедить Кремль в том, что поддержка Киева со стороны Запада не пошатнется.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО. Этот пакет вооружений и техники стоимостью 250 миллионов долларов реализуется в рамках ранее предусмотренной для Украины помощи.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.
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