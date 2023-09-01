Зеленский отправится с визитом в США: западные СМИ назвали сроки и повестку

Глава государства примет участие в заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

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Владимир Зеленский может посетить США / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить ежегодную встречу мировых лидеров в ООН.

Встречи запланированы в Нью-Йорке. Такую информацию озвучил посол Албании в ООН Ферит Ходжа, сообщает издание The Guardian.

При этом сообщается, что глава государства примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине.

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Отметим, что Албания председательствует в Совете, состоящем из 15 членов, в сентябре.

Обратим внимание, что мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке с 18 сентября для участия в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Добавим, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине должно состояться 20 сентября.

Ранее сообщалось о том, что США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины. США хотят убедить Кремль в том, что поддержка Киева со стороны Запада не пошатнется.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО. Этот пакет вооружений и техники стоимостью 250 миллионов долларов реализуется в рамках ранее предусмотренной для Украины помощи.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.

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