США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

США хотят убедить Кремль в том, что поддержка Киева со стороны Запада не пошатнется.

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США готовят долгосрочную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 24-я ОМБр

Союзники рассматривают возможности долгосрочной военной помощи Украине для противостояния российской агрессии.

Такие планы разрабатываются администрацией президента США Джо Байдена совместно с союзниками в Европе, говорится в материале The Wall Street Journal.

Цель союзников заключается в гарантировании того, что Россия не сможет победить Украину на поле боя.

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Вместе с тем США вместе с союзниками намерены убедить Кремль в том, что поддержка Киева со стороны Запада не пошатнется.

Как уточняется в материале The Wall Street Journal, недостаток оружия и внутреннее политическое давление препятствуют таким усилиям.

Военная помощь союзников Украине

Ранее США объявили новый пакет помощи для ВСУ. В пакет вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства, дополнительное оборудование для разминирования, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.

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