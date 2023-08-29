США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

Союзники рассматривают возможности долгосрочной военной помощи Украине для противостояния российской агрессии.
Такие планы разрабатываются администрацией президента США Джо Байдена совместно с союзниками в Европе, говорится в материале The Wall Street Journal.
Цель союзников заключается в гарантировании того, что Россия не сможет победить Украину на поле боя.
Вместе с тем США вместе с союзниками намерены убедить Кремль в том, что поддержка Киева со стороны Запада не пошатнется.
Как уточняется в материале The Wall Street Journal, недостаток оружия и внутреннее политическое давление препятствуют таким усилиям.
Военная помощь союзников Украине
Ранее США объявили новый пакет помощи для ВСУ. В пакет вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства, дополнительное оборудование для разминирования, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.
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