Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Тупицкого

Владимир Зеленский на заседании СНБО / president.gov.ua/

По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский принял решение на два месяца отстранить от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства. "Я подписываю этот указ (об отстранении Тупицкого – Главред) ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса", – сказал президент.

В Офисе президента отметили - решение об отстранении Тупицкого было принято после получения ходатайства из Офиса генерального прокурора

По словам заместителя главы ОП Андрея Смирнова, ходатайство было направлено во исполнение статьи 154 Уголовного кодекса. Статья предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, а решение принимает президент.

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