Зеленский ответил на вопрос о "Путине-убийце"

Владимира Зеленского спросили о том, считает ли он убийцей президента РФ Владимира Путина.
Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, считает ли он убийцей президента РФ Владимира Путина.
Соответствующий вопрос Зеленскому после большой пресс-конференции задала журналистка телеканала Прямой.
Она попросила президента ответить на вопрос о Путине только "да" или "нет".
В ответ люди из окружения Зеленского отметили, что вопрос журналистки не является корректным.
В свою очередь глава государства сказал, что только из-за этого вопроса завтра на Донбассе могут погибнуть люди.
"Из-за вашего вопроса завтра 100 человек могут убить на Донбассе", - добавил президент.
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Резкое обвинение Байдена в адрес Путина:
- Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Mews.
- Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
- При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
- После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.
- В ответ Путин предложил Байдену провести открытый диалог.
Автор: Алексей Тычина