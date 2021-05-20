Зеленский ответил на вопрос о "Путине-убийце"

Владимиру Зеленскому задаи вопрос о Владимире Путине / УНИАН

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, считает ли он убийцей президента РФ Владимира Путина.

Соответствующий вопрос Зеленскому после большой пресс-конференции задала журналистка телеканала Прямой.

Она попросила президента ответить на вопрос о Путине только "да" или "нет".

В ответ люди из окружения Зеленского отметили, что вопрос журналистки не является корректным.

В свою очередь глава государства сказал, что только из-за этого вопроса завтра на Донбассе могут погибнуть люди.

"Из-за вашего вопроса завтра 100 человек могут убить на Донбассе", - добавил президент.

Читайте такжеЗеленский приоткрыл тайну о переговорах с Кремлем и "наехал" на Меркель с Макроном

Резкое обвинение Байдена в адрес Путина: