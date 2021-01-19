Зеленский поручил срочно проверить платежки на газ и отопление для украинцев

Президент требует объяснить, откуда взялись заоблачные тарифы на отопление и бытовой газ.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов в Киеве и всех областях Украины, сопоставить ценообразование и получить разъяснения от руководителей на местах по завышенных тарифах и тарифной политике.
Как сообщает пресс-служба главы государства, это было сделано после заявлений о формировании тарифов на уровне городов и сел, а также попытки отдельных представителей местной власти обосновать дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости, говорится в сообщении.
Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.
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Зеленский отметил, что качество управленческой работы на местах измеряется не перепиской и упоминаниями в СМИ, а конкретными цифрами в платежках.
Тарифы в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.