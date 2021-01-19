Зеленский поручил срочно проверить платежки на газ и отопление для украинцев

Тарифы на газ и отопление пересмотрят / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов в Киеве и всех областях Украины, сопоставить ценообразование и получить разъяснения от руководителей на местах по завышенных тарифах и тарифной политике.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это было сделано после заявлений о формировании тарифов на уровне городов и сел, а также попытки отдельных представителей местной власти обосновать дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости, говорится в сообщении.

Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

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Зеленский отметил, что качество управленческой работы на местах измеряется не перепиской и упоминаниями в СМИ, а конкретными цифрами в платежках.

Тарифы в Украине - о чем ранее сообщал Главред: