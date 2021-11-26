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Зеленский поставил точку в слухах об открытой войне Украины с Россией

26 ноября 2021, 12:33
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Президент отметил, что наша страна готова к любым сценариям.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот трансляции пресс-марафона

Вероятность прямого конфликта Украины и России существует, но наша страна готова к любому развитию событий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

"Такая вероятность есть каждый день, но сейчас идет запугивание со стороны некоторых СМИ, что "завтра будет война". Что мы должны знать? Мы полностью контролируем наши границы и готовы к любой эскалации", - заявил президент.

Также гарант отметил, что Украина имеет данные разведки стран-партнеров и их поддержку, но прежде всего "мы должны рассчитывать на себя и армию".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что вопрос возможного военного вторжения России в нашу страну является открытым.

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"Готова ли Украина? – Да. Будет ли война? — На сегодняшний день этот вопрос открыт. Но мы к этому должны быть готовы. Мы к этому готовились долго и это для нас не было неожиданностью", — заверил Данилов.

Экватор Зеленского

В четверг, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проводит большой пресс-марафон, приуроченный к экватору его каденции в должности главы государства. Задавать вопросы Зеленскому будут представители более 30 изданий. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что глава государства не боится "неудобных вопросов". Однако стоит отметить, что вопросы действительно могут быть неудобными, ведь общение с прессой происходит на фоне "вагнергейта", энергетического кризиса и угрозы военного вторжения России в Украину.

"Вагнергейт" - в чем суть

Летом 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании Вагнер, которая считается подконтрольной Кремлю. Тем не менее Россия свою причастность отрицала.

Офис генпрокурора Украины просил Беларусь передать наемников Киеву и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Тем не менее официальный Минск передал "вагнеровцев" России.

17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat и The Insider обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что в Украине готовилась спецоперация под названием "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

Bellingcat утверждает, что президенту Зеленскому доложили о подготовке к операции 15 июня 2020 года. Глава государства одобрил ее проведение и попросил конкретный план, который был подготовлен и впоследствии утвержден тогдашним министром обороны Украины Андреем Тараном 1 июля того же года.

Накануне операции "Авеню", запланированной на 25 июля, представители спецслужб приехали в Офис президента для последнего отчета по этому поводу. Но президент не смог их принять, поскольку был занят.

В расследовании говорится, что глава президентской администрации и правая рука Зеленского Андрей Ермак предложил отложить проведение спецоперации на неделю, чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе с 27 июля 2020 года.

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие тот факт, что в Украине действительно готовилась спецоперация "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер". Но ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства. Несмотря на то, что операция сорвалась, и Беларусь передала "вагнеровцев" РФ, в Главном управлении разведки решили считать операцию "Авеню" проведенной, а расходы на нее на сумму в более 700 тысяч гривен - "оправданными".

19 ноября 2021 года бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба подвердил, что именно Ермак от имени главы государства дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".

В Офисе президента эту информацию отрицают. Мол, глава ОП "не мог даже пробовать руководить разведкой и тем более какими-то ее оперативными мероприятиями".

26 ноября в Государственном бюро расследований сообщили, что следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву спецоперации. Но тем не менее Ермака вызовут в ближайшие дни на дорос по делу "вагнеровцев".

Энергетический кризис в Украине

Несмотря на заявления властей о готовности к отопительному сезону, в Украине образовался дефицит энергетических ресурсов, необходимых, в том числе, для выработки электричества. Это, среди прочего, связано с резким увеличением стоимости газа, а также с нехваткой угля, из-за чего в стране простаивает часть ТЭС.

Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.
Эксперты говорят, что эта зима может стать для Украины самой сложной за все годы независимости. По их прогнозам, вполне реален полномасштабный энергокризис с аварийными отключениями.

Риск вторжения России в Украину

В конце октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. The New York Times писало, что Россия "не блефует" и готовит вторжение в Украину. При этом осталось совсем немного времени, чтобы это предотвратить.

Тем не менее несмотря на предупреждения западных стран в Минобороны Украины опровергали информацию о концентрации войск и военной техники России возле украинских границ. В ведомстве говорили, что передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также уверял, что никакой концентрации войск России именно на границе сейчас нет.

Лишь через десять дней президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. По его словам, украинская армия готова дать отпор.

Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Зеленский вторжение России
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