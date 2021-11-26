Зеленский поставил точку в слухах об открытой войне Украины с Россией

Владимир Зеленский / скриншот трансляции пресс-марафона

Вероятность прямого конфликта Украины и России существует, но наша страна готова к любому развитию событий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

"Такая вероятность есть каждый день, но сейчас идет запугивание со стороны некоторых СМИ, что "завтра будет война". Что мы должны знать? Мы полностью контролируем наши границы и готовы к любой эскалации", - заявил президент.

Также гарант отметил, что Украина имеет данные разведки стран-партнеров и их поддержку, но прежде всего "мы должны рассчитывать на себя и армию".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что вопрос возможного военного вторжения России в нашу страну является открытым.

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"Готова ли Украина? – Да. Будет ли война? — На сегодняшний день этот вопрос открыт. Но мы к этому должны быть готовы. Мы к этому готовились долго и это для нас не было неожиданностью", — заверил Данилов.