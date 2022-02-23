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Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для Украины

23 февраля 2022, 16:54

По словам президента, Будапештский меморандум от 1994 года не работает.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для Украины после признания "ЛДНР". Глава государства заявил, что предлагал Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

"Я думаю, что среди стран, предоставляющих гарантии безопасности Украине, должна быть Россия. Это не секрет, и я много раз предлагал президенту РФ сесть за стол переговоров и говорить. Ибо это вопрос диалога, а не вопрос условий", - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что Будапештский меморандум от 1994 года не работает.

"И мы с вами четко понимаем, нет иллюзии, что Украины на сегодня нет ни в одном из альянсов безопасности. Нигде нет. Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные, уже сейчас. Потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома, и не только сами. Очень нужно, чтобы была поддержка других партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский добавил, что на сегодня 150 тысяч российских войск на границе Украины.

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Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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