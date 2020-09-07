Зеленский рассказал, когда определится дата встречи с Путиным

Встреча лидеров стран "нормандского формата" / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах встречи глав государств стран "Нормандской четверки".

Глава государства надеется, что после встречи советников глав государств стран "Нормандской четверки" может появиться понимание, когда состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", - сказал он в телефонном разговоре с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Зеленский ознакомил Науседу с актуальной ситуацией на Донбассе. Президент Украины выразил глубокую обеспокоенность грубым нарушением всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, которое произошло 6 сентября и привело к гибели украинского военнослужащего. Вследствие вражеского обстрела ранения получил еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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Зеленский также выразил благодарность официальному Вильнюсу и лично Науседе за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили меры, предпринимаемые в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.

Напомним, ранее Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Глава государства очертил перспективы следующей встречи лидеров стран "Нормандского формата".