Зеленский рассказал, когда ждать нового саммита "Нормандской четверки"

Встреча лидеров стран "Нормандского формата" / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Глава государства поблагодарил высокого европейского чиновника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

В то же время президент очертил перспективы следующей встречи лидеров стран "Нормандского формата".

"Ожидаем встречи лидеров стран N4 ("Нормандской четверки", – ред.) после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - добавил Зеленский.

Читайте такжеЕрмак ответил на демарш Козака по "нормандскому формату"Напомним, ранее замглавы Администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак уведомил Киев, Париж и Берлин об отказе Москвы от переговоров в нормандском формате на уровне советников.

Позднее стало известно о перспективах новой встречи в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия и Франция) на уровне советников.

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Встреча для урегулирования конфликта на Донбассе может состояться в начале сентября.