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Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения

8 мая 2021, 16:37
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Президент призвал граждан помнить историю и не допустить еще одну мировую войну.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский обратился к украинцам / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения, 8 мая, почтил память погибших во Второй мировой войне.

Как заявил президент в видеообращении, в 1945 году, в ночь с 8 на 9 мая, планета встретила первую минуту мира. На этот момент человечество ждало шесть лет.

"Сегодня мы кланяемся перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны. Ветераны, которые противодействовали нацистам, подпольщики, военнопленные, пленники концлагерей, военные, гражданское население и каждый, кто пострадал от нацистской оккупации", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что во времена войны погибало по меньшей мере 20 человек ежеминутно.

"За билет в данный мир наши предки заплатили свыше восьми миллионов", – вспомнил Зеленский.

По словам президента, на войне погибло именно восемь миллионов украинцев, а это больше, чем население Киева, Одессы, Харькова, Львова и Днепра вместе взятых.

"Шесть лет войны. 2194 суток войны. Взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбежки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, плен, принудительные работы. Они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия, из книг, а не из собственного опыта" , – сказал президент.

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Зеленский призвал помнить историю. Ценить подвиг предков, которые в борьбе за свободу и независимость положили свою жизнь на войне.

"Именно поэтому каждый год мы вспоминаем страшную катастрофу в истории человечества. Каждый год говорим о ее ужасных последствиях. Ежегодно вместе со всем цивилизованным миром говорим: никогда снова. Never again", – заявил Зеленский.

Президент отмечает, что человечество не может избежать войны в прошлом, но может сделать все возможное, чтобы не допустить войны в будущем.

"Не пора ли человечеству изменить формулировку и говорить не "Вторая мировая война", а "Вторая и последняя мировая война"? Не давать шанса и вероятности новой войны даже на вербальном уровне", – убежден украинский президент.

Заявления Зеленского - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения заявил, что нацизм был абсолютным злом. Он подчеркнул, что любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения.
  • Он также напомнил, что Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества, и именно поэтому были созданы международные институции и правила для поддержания глобального мира.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 мая, прибыл на Донбасс с рабочей поездкой. Вместе с ним в Луганскую область прибыли послы G7 и Европейского союза.

Владимир Зеленский День памяти и примирения
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