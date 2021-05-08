Зеленский прибыл на Луганщину: для селфи с ним выстроилась очередь

Зеленский прибыл на Донбасс / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в суботу, 8 мая, прибыл на Донбасс с рабочей поездкой. Вместе с ним в Луганскую область прибыли послы G7 и Европейского союза.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Вместе с ним на Луганщину прибыли послы стран Большой семерки и Евросоюза", - говорится в сообщении на официальном сайте Офиса главы государства.

Также в ОП рассказали, что глава государства возьмет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.

Позже глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал фотографии с поездки на Донбасс у себя на странице в Twitter. На них видно, как возлагают цветы и фотографируются с пришедшими туда людьми.

Зеленский фотографировался с жителями Луганщины / twitter.com/MattiMaasikas

Зеленский фотографировался с жителями Луганщины / twitter.com/MattiMaasikas

Зеленский фотографировался с жителями Луганщины / twitter.com/MattiMaasikas

В Офисе президент уточнили, что во время рабочей поездки в Луганскую область Зеленский посетил Мемориальный комплекс "Украина - освободителям" в пгт Меловое, где в братской могиле похоронено 2814 воинов.

Президент пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы над нацизмом. Жители Мелового отметили, что Зеленский - первый глава государства, который посетил их, и пригласили приезжать еще.

Новость дополняется