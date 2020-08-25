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Зеленский сообщил о прямом диалоге с Путиным

25 августа 2020, 22:29

Украинский лидер заверил, что не боится общения с российским коллегой.

Зеленский Путин
Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным / Reuters

Президент Владимир Зеленский утверждает, что не боится прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемирия. Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим", — заявил он в интервью Euronews.

По словам Зеленского, в решении такого масштабного и серьезного конфликта лишь разговоров будет недостаточно.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это", — добавил он.

Читайте также"Формула Штайнмайера" и передача границы: названы условия встречи глав МИД в Нормандском форматеПрезидент Украины подчеркнул, что, несмотря ни на что, диалог крайне необходим.

"Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо, не будет и мирного результата. Я в этом убеждён", — заключил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что встреча в нормандском формате с участием российского президента Владимира Путина состоится до конца сентября текущего года.

Позже стало известно, что Российская Федерация отказывается обсуждать мирный процесс на части востока Украины, поскольку хочет добиться изменения одного украинского документа.

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