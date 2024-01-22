Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве: что известно

Закон позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Исключением станут граждане страны-агрессора.

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В Украине введут множественное гражданство: кто сможет его получить / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

22 января президент Владимир Зеленский внесет в парламент проект закона о введении в Украине множественного гражданства. Об этом глава государства сказал в поздравлении по случаю Дня Соборности.

По его словам, закон позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Исключением станут граждане страны-агрессора России.

"Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства", - сказал глава государства.

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Зеленский пояснил, что украинцы по духу и по происхождению должны стать ими и по закону. Это касается украинцев во всех уголках мира, а также иностранных добровольцев, которые стали на защиту Украины, и воюют "за свободу Украины, как за родную Родину".

"Все, кто не забыл собственных корней и не дает миру забыть об Украине. Все, в чьих жилах течет украинская кровь и в чьей груди бьется свободное сердце. Украинцы по происхождению, которые давно доказали, что являются украинцами по духу. И после многих лет ожидания они наконец должны стать украинцами и по паспорту. На законодательном уровне", − резюмировал президент.

Двойное гражданство в Украине

Украина официально не признает двойное гражданство. При этом законов, как-либо наказывающих за двойное гражданство, не существует.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что выступает за двойное гражданство в Украине, а украинские парламентарии рассматривают этот вопрос. Однако пока этот вопрос является сложным из-за принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Россией.

В сентябре 2021 года во время визита в США Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство.

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