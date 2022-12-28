glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский выступил в Верховной Раде: главные заявления президента

28 декабря 2022, 15:53
Владимир Зеленский заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Сегодня, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной Раде.

Выступление президента в Раде длилось 52 минуты, но не транслировалось.

Так, Зеленский заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения, а "все, что не достигли раньше, будет у нас".

Зеленский назвал цели Украины на 2023 год

"Наша цель - восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто сейчас в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек", - отметил президент.

Также президент отметил, что "мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто там не боится РФ. Именно Украина объединила ЕС".

"Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все что не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира", - отметил Зеленский.

Заявления Зеленского в Раде

  • С начала полномасштабного вторжения состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых президент принимал личное участие.
  • Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из более прогрессивных.
  • Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (должны гарантировать мир, но не способны это сделать).
  • Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут.
  • Наша страна станет лидером в построении "зеленой энергетики". Также нужно развивать собственное атомное поколение.
  • Количество терминалов Starlink доведем до более 30 тысяч в ближайшее время.
  • Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг
  • Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности. 30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine.
  • Бизнес - это тоже защита Украины, налоги это тоже безопасность. На оборону за год направлено более 1,2 трлн. грн. Нужно помнить, что это деньги, только на средства внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.
  • Должен быть международный трибунал за военными преступниками оккупантов.
  • Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом Европы. Будем восстанавливать "нормальность жизни" на территории Донбасса и Крыма.
  • Миллионы наших людей за границей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой.
  • Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации.

Кто прибыл с Зеленским в Раду

На заседании Верховной Рады также присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Офиса президента Андрей Ермак. Правительство находилось в полном составе.

Кроме того, были иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

После выступления Зеленского, которое длилось почти час, состоялось награждение военных.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:41

Андрей Довбенко - юрист, общественный деятель, блогер досье

16:37

Под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие: в Италии предупредили УкраинуВидео

16:35

Будет "холодомор": РФ вскоре начнет бить ракетами по газовым объектам - ГончарВидео

16:34

"Лучше пересидеть дома": астролог предупредил о неблагоприятном периоде для любых поездок в январеВидео

16:29

Звезда сериала Крепостная Тарас Цимбалюк рассекретил личность загадочной возлюбленной

Реклама
16:22

Ковровая лихорадка в СССР: зачем их массово вешали на стены

15:59

"Закрывать старые дела": астролог рассказал, когда в январе-2023 ждать сложных периодовВидео

15:57

Участница "Холостяка" появилась на премьере вместе с известным мужчиной

15:53

Зеленский выступил в Верховной Раде: главные заявления президентаВидео

15:53

"Шахеды" будут мигом уничтожены: Федоров заинтриговал новостью о разработке БПЛА класса воздух-воздухВидео

15:50

Дочь Успенской в "голом" платье шокировала людей

15:28

Жена Виктора Павлика показала свою первую встречу с певцом, когда ей было 11 лет

15:20

Под Ростовом дотла выгорела казарма мотострелковой дивизииВидео

14:51

Россия не уйдет с оккупированных земель Украины даже в случае "мира": циничное заявление КремляВидео

14:40

Названо самое плохое место для Wi-Fi роутера в квартире - ставить девайс категорически запрещено

14:32

Арнольд Шварценеггер передал рождественский привет от покойной матери

14:24

В российской глубинке пьяный сержант до смерти забил капитанаВидео

14:04

Скандальная украинская пианистка, которая сильно любит террориста Путина, пролетела с концертом в Венеции

14:01

Тринчер в ботфортах по самое не балуйся станцевала на столе в клипе с ПозитивомВидео

13:37

Дворник морга напророчил победу РФ: на росТВ оконфузились из-за "великого провидца" в студииВидео

Реклама
13:29

Можно оказаться на операционном столе: кому категорически нельзя есть хурмуВидео

13:00

Гороскоп на завтра 29 декабря: Овнам – переоценка, Тельцам – вдохновение, Близнецам – романтика

12:55

Мы прошли половину пути к победе - ДаниловВидео

12:51

Ратаковски подловили за страстным поцелуем с новым бойфрендом

12:50

С наступающим Новым годом 2023: яркие поздравления в стихах и картинках для самых близкихФото

12:40

В октябре стал коммунистом, в декабре - умер: ВСУ "зажмурили" оккупанта с интересной биографией

12:38

Что можно подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов, которые ей точно понравятся

12:38

Ретроградный Меркурий 29 декабря - 18 января: Тельцам - примирение, Близнецам - возврат долгов и рискВидео

12:35

"Хотелось его задушить": жена Владимира Остапчука высказалась о романе шоумена с молоденькой пассией

12:27

Эксперт назвал способ остановить удары РФ по энергосистеме УкраиныВидео

12:23

Дочь Джоли и Питта шокировала радикальной стрижкой

12:22

Подруга Джиджи Хадид рассказала, почему супермодель бросила Ди КаприоВидео

12:12

Буданов посетил позиции ВСУ в БахмутеВидео

12:07

Умер 30-летний внук Боба Марли

12:00

"Наши электрики творят чудеса": эксперт рассказал, когда закончатся отключения светаВидео

11:52

Гороскоп на январь-2023: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

11:51

Меркель заявила, что война в Украине должна закончиться переговорами, но сама в них участвовать не будет

11:49

"Скажите, что Путин – это сатана, тогда будет честно": Данилов обратился к УПЦ МПВидео

11:22

Опять за свое: молчунья Maruv затянула расплывшуюся после родов фигуру в прозрачный корсет

11:20

Как сохранить зрение во время работы или учебы в темноте: 8 важных советов врачей

Реклама
11:07

"Отключения будут продолжаться": эксперт-энергетик дал пессимистический прогноз на 2023 годВидео

11:04

Внучка Ротару оголила плечо в новой фотосессии

11:02

"Ворота к Северодонецку и Лисичанску": ВСУ приблизились к освобождению Кременной - NYT

10:39

Чего на самом деле добивается РФ, требуя "денацификации" и "демилитаризации" Украины – ответ ISWВидео

10:30

Братья Меладзе засветились на одной сцене, но ни сказали ни слова о войне в УкраинеВидео

10:11

Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине – душевные поздравления в праздничный день

10:03

Потап и Настя вместе появились на вечеринке

09:45

Над городом - черный дым: оккупанты ударили ракетами по Харькову

09:44

В Минфине рассказали, при каком условии гривна будет стабильной в 2023 году

09:42

Армия РФ под Бахмутом деградировала, как под Херсоном, и приближается к кульминации – ISWВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять