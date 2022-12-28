Зеленский выступил в Верховной Раде: главные заявления президента

Владимир Зеленский заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Сегодня, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной Раде.

Выступление президента в Раде длилось 52 минуты, но не транслировалось.

Так, Зеленский заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения, а "все, что не достигли раньше, будет у нас".

Зеленский назвал цели Украины на 2023 год

"Наша цель - восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто сейчас в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек", - отметил президент.

Также президент отметил, что "мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто там не боится РФ. Именно Украина объединила ЕС".

"Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все что не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира", - отметил Зеленский.

Заявления Зеленского в Раде

С начала полномасштабного вторжения состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых президент принимал личное участие.

Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из более прогрессивных.

Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (должны гарантировать мир, но не способны это сделать).

Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут.

Наша страна станет лидером в построении "зеленой энергетики". Также нужно развивать собственное атомное поколение.

Количество терминалов Starlink доведем до более 30 тысяч в ближайшее время.

доведем до более 30 тысяч в ближайшее время. Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг

Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности. 30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine.

Бизнес - это тоже защита Украины , налоги это тоже безопасность. На оборону за год направлено более 1,2 трлн. грн. Нужно помнить, что это деньги, только на средства внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.

, налоги это тоже безопасность. На оборону за год направлено более 1,2 трлн. грн. Нужно помнить, что это деньги, только на средства внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели. Должен быть международный трибунал за военными преступниками оккупантов.

за военными преступниками оккупантов. Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом Европы. Будем восстанавливать "нормальность жизни" на территории Донбасса и Крыма.

станет крупнейшим экономическим проектом Европы. Будем восстанавливать "нормальность жизни" на территории Донбасса и Крыма. Миллионы наших людей за границей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой.

Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации.

Кто прибыл с Зеленским в Раду

На заседании Верховной Рады также присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Офиса президента Андрей Ермак. Правительство находилось в полном составе.

Кроме того, были иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

После выступления Зеленского, которое длилось почти час, состоялось награждение военных.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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