"Земля бетоном": ВСУ "демобилизировали" российского лейтенанта-пропагандиста

Его брат уже обвиняет командование в смерти оккупанта.
ВСУ ликвидировали российского лейтенанта Руслана Падударя, который по совместительству занимался пропагандой.
Как рассказал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, его брат уже обвиняет командование в смерти оккупанта.
"Лейтенант Руслан Падударь успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении. Как оказалось, орк еще был одним из пропагандонов и кулибиным. Брат уже обвиняет командование, а я искренне благодарю. Хорошо, что зашкварили. Земля бетоном", - отметил Штефан.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.
Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
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