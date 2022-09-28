УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда "Боба Марли", который уничтожал Мариуполь

28 сентября 2022, 22:03

Даниил Семенов должен был отмечать 21 год через два дня – 30 сентября. У себя дома в Липецкой области он искал работу по специальности инженер-строитель.

На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда 'Боба Марли', который уничтожал Мариуполь
В Харьковской области "денацифицировали" оккупанта / Коллаж Обозревателя

Во время деоккупации населенных пунктов на Харьковщине ВСУ находили трупы российских бойцов прямо на улицах. В селе Пески-Радьковские обнаружили тело 21-летнего бойца армии РФ с выпиской из военкомата, сообщали журналистка Мария Авдеева в Telegram-канале.

Журналисты Обозревателя используя персональные данные уничтоженного оккупанта, выяснил, кто он такой.

По предварительным данным, Даниил Семенов должен был отмечать 21 год через два дня – 30 сентября. У себя дома в Липецкой области он искал работу по специальности инженер-строитель.

Он носил на своей форме шеврон "Отряда Боба Марли". Согласно данным украинских медиа, российские боевики с победными шевронами были замечены во время боев за Мариуполь в марте текущего года.

Армия Украины освободила Купянск

Вооруженные силы Украины 10 сентября вошли в Купянск Харьковской области и установили там украинский флаг. Это город стратегического значения. Войска РФ захватили его в начале большой войны и использовали для снабжения своей группировки на Харьковщине.

Украинская армия контролировала правобережную часть Купянска. Продолжались бои за полное освобождение города. 16 сентября войска форсировали Оскол и выбили оккупантов с левобережной части, после чего Купянск был полностью деоккупирован.

Бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал Армии Украины Николай Маломуж отметил, что Купянск был важен для войск России как с точки зрения обороны, так и для дальнейшего наступления. Освобождение ВСУ Купянска и Изюма лишает оккупантов перспектив для проведения успешных военных операций в дальнейшем.

Читайте также:

война в Украине Харьковская область военная агрессия РФ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:20

Украина жестко ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории - Данилов

22:03

На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда "Боба Марли", который уничтожал МариупольВидео

22:02

"Скрыться и уехать": известный российский футболист в ужасе от полученной повестки в армиюВидео

21:14

Лютые дожди испоганят бабье лето в Украине: синоптики рассказали о погодном АрмагеддонеВидео

21:13

Рейтинг Путина начал стремительно падать после старта мобилизации - соцопросВидео

Реклама
20:51

Как сделать, чтобы одежда пахла после стирки: 4 способа, как избавиться от неприятного запаха вещей

20:39

Мер Мелитополя озвучил реальную явку на псевдореферендумеВидео

20:38

Плюс 18 HIMARS для ВСУ: США выделяют Украине военную помощь на $1,1 млрдВидео

20:33

Армия Украины будет освобождать Крым, но Крымский мост вряд ли удастся уничтожить – АрестовичВидео

20:30

Сколько Украина потеряла из-за войны: названа колоссальная суммаВидео

20:10

Приметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

19:57

Бунт против мобилизации: в РФ женщины накинулись на чиновника со смелыми заявлениями

19:39

Бойцы ВСУ меткими ударами уничтожили два российских штурмовика Су-25 в Донецкой областиВидео

19:29

Нумерология чисел: какие события принесет число 2023 года

19:20

Остаётся только взорвать ядерную бомбу на территории Россиимнение

19:18

Гребут инвалидов и онкобольных: в Генштабе поведали об "успехах" мобилизации в РФ

19:04

Оба газопровода Северного потока разрушены навсегда – СМИВидео

19:03

Гороскоп на завтра 29 сентября 2022: Близнецам – траты, Стрельцам – новая работа, Водолеям – опасностьВидео

18:55

Шольц пообещал Зеленскому: Германия не признает фейковые "референдумы" и поможет Украине оружиемВидео

18:49

Будет невероятно хрустящей и безумно вкусной: когда нужно квасить капусту - календарь на 2022 годВидео

Реклама
18:05

Жена Влада Ямы рассказала, почему он не возвращается в Украину: "Считаю это некорректным"

17:55

Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам

17:53

ВСУ могут освободить Луганщину, как Харьковщину: Соловьев в истерике из-за наступления на ЛиманВидео

17:45

Устроят террор: астролог рассказала, как "референдумы" трагически повлияют на УкраинуВидео

17:31

"Подъехал близко к колонне": воин ВСУ одним залпом из "Града" уничтожил 54 единицы техники РФВидео

17:11

Притянут деньги магнитом: 3 знака зодиака смогут разбогатеть в октябре 2022

17:07

Она скажет спасибо: что нужно пить на ночь, чтобы очистить печень – топ-4 напитка

17:01

Катя Осадчая показала редкие фото со старшим сыном от первого брака

17:00

Оказался на фронте через 4 дня после повестки: ВСУ взяли в плен недавно мобилизованного бурятаВидео

16:48

"Присяга" под гимн РФ и перед большим портретом Путина: в Мелитополе оккупанты унизили пенсионеров

16:34

Хочет ударить по Киеву и Волыни: боец ВСУ заявил, что Путин готовится перебросить войска в БеларусьВидео

16:31

"В прекрасном здравии": сияющая Кабаева вышла в свет

16:16

Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впуститьВидео

16:11

Стирали одежду в реке и сидели без еды: россияне жалуются на "испытания" во время бегства из РФВидео

16:11

В прямой эфир телемарафона Единые новости ворвалась женщина в одних трусахВидео

16:06

Танкович прокомментировал действия коллег из "Дизель шоу", которые выступают в России

15:52

Неопытные хозяйки используют не весь потенциал духовки: что можно в ней делать кроме выпечки

15:50

Госдума РФ 3 октября соберется на внеочередное заседание по аннексии захваченных территорий УкраиныВидео

15:43

Самый вкусный торт за 5 минут с изумительной начинкой: простой рецепт, от которого все будут в шокеВидео

15:40

Эксклюзив: звезда соцсетей кот Степан рассказал о возвращении в Украину и новичке в кошачьей семьеВидео

Реклама
15:37

"И с пластинами в голове": "полуслепой" инструктор в РФ заявил мобилизованным, что будут воевать всеВидео

15:16

Война закончится через 3,5 месяца после падения Луганска или Донецка - ПодолякВидео

15:12

Новые правила Голосу країни-12 на ТЕТ: какие изменения претерпит проект в условиях войныВидео

14:51

У Путина разразились "хотелками" оккупировать весь Донбасс после "референдумов"Видео

14:42

"Китай станет миротворцем": Небоженко рассказал, кому выгодно завершение войны в Украине

14:22

Воины ВСУ освободили поселок в 9 км от ЛиманаВидео

14:21

"Я хочу жить. Меня убивают": оккупанты расстреляли мужа украинской певицы

14:13

В Германии погиб 5-летний мальчик из Украины: его придавило шкафом

14:05

СМИ назвали количество россиян, которые спаслись бегством за границу от мобилизацииВидео

14:01

"Забудьте об этом": Шольц ответил на ядерный шантаж Путина

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять