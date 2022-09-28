На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда 'Боба Марли', который уничтожал Мариуполь

В Харьковской области "денацифицировали" оккупанта / Коллаж Обозревателя

Во время деоккупации населенных пунктов на Харьковщине ВСУ находили трупы российских бойцов прямо на улицах. В селе Пески-Радьковские обнаружили тело 21-летнего бойца армии РФ с выпиской из военкомата, сообщали журналистка Мария Авдеева в Telegram-канале.

Журналисты Обозревателя используя персональные данные уничтоженного оккупанта, выяснил, кто он такой.

По предварительным данным, Даниил Семенов должен был отмечать 21 год через два дня – 30 сентября. У себя дома в Липецкой области он искал работу по специальности инженер-строитель.

Он носил на своей форме шеврон "Отряда Боба Марли". Согласно данным украинских медиа, российские боевики с победными шевронами были замечены во время боев за Мариуполь в марте текущего года.

Армия Украины освободила Купянск

Вооруженные силы Украины 10 сентября вошли в Купянск Харьковской области и установили там украинский флаг. Это город стратегического значения. Войска РФ захватили его в начале большой войны и использовали для снабжения своей группировки на Харьковщине.

Украинская армия контролировала правобережную часть Купянска. Продолжались бои за полное освобождение города. 16 сентября войска форсировали Оскол и выбили оккупантов с левобережной части, после чего Купянск был полностью деоккупирован.

Бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал Армии Украины Николай Маломуж отметил, что Купянск был важен для войск России как с точки зрения обороны, так и для дальнейшего наступления. Освобождение ВСУ Купянска и Изюма лишает оккупантов перспектив для проведения успешных военных операций в дальнейшем.

Читайте также: