'Земля в обмен на безопасность': в Европе обсуждают прекращение войны в Украине - WP

Главное:
- Союзники все больше верят, что война с РФ может завершиться только через переговоры, предусматривающие уступки от обеих стран
- Переговоры могут начаться раньше, чем ожидалось
- Европейские политики далеки от согласия относительно того, какими могут быть гарантии безопасности Украины
Европейские союзники все активнее обсуждают возможные переговоры по завершению войны России против Украины. В то же время некоторые из союзников предполагают, что Украине придется пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. Об этом пишет The Washington Post.
Эта идея стала еще более актуальной после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, который заявил о намерении быстро прекратить войну. Он также намекнул, что готов поддержать соглашение, в результате которого часть захваченных Россией территорий останется под ее контролем.
"В Европе дискуссии за закрытыми дверями также подпитываются мрачной ситуацией на поле боя. Украинские силы держат оборону и опасаются сокращения финансирования США", - отметили в статье.
Интервью с десятью дипломатами из Европы и НАТО свидетельствуют о том, что, несмотря на официальные заявления о стабильной поддержке, некоторые союзники Украины хотят заложить основу для переговоров с Россией. Европейские дипломаты и чиновники отмечают, что вопрос территориальных уступок уже не вызывают такой острой реакции, как раньше. Однако они формулируют это не как "земля в обмен на мир", а скорее как "земля в обмен на безопасность Украины".
"Я думаю, все более или менее пришли к такому выводу, но трудно сказать об этом публично, потому что это будет означать, что мы собираемся вознаградить агрессию", - заявил экс-посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.
Бывший помощник генерального секретаря НАТО и научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд также отметил, что переговоры могут начаться раньше, чем предполагалось, и, вероятно, потребуют уступок с обеих сторон. Он добавил, что "большой вопрос заключается в том, как команда Трампа захочет играть в эту игру". Европейцы надеются, что новая администрация США подтолкнет Россию к переговорам, однако опасаются, что Трамп может заставить Украину согласиться на невыгодную сделку, прекратив оказание помощи.
Сейчас развязывание войны остается недостижимым. Ситуация осложняется тем, что Россия не готова уступить, а политика Трампа в отношении Украины остается не до конца сформулированной. Европейские страны также не пришли к консенсусу относительно того, какие именно гарантии безопасности могут быть приемлемыми для Украины.
Завершение войны в Украине - новости по теме
Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшем будущем следует ожидать важных решений относительно прекращения огня в Украине, определения границы, на которой оно должно действовать, и гарантий безопасности для Украины. По его словам, план новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины сейчас находится на этапе разработки.
Также 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский решительно высказался против любых уступок российскому лидеру Владимиру Путину, к которым призывают некоторые европейские лидеры. Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, а не в переговорах. По его словам, мир можно достичь только через силу и единство Европы, а не через уступки агрессору.
Как сообщал Главред, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия не откажется от своей цели политического поглощения Украины. Поэтому есть два варианта развития событий: либо Украина уступит, либо уничтожит российскую армию на ее территории.
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Что такое The Washington Post?
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
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