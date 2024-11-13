'Земля в обмен на безопасность': в Европе обсуждают прекращение войны в Украине - WP

Европейские дипломаты не исключают территориальных уступок в обмен на безопасность Украины.

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Переговоры могут начаться раньше, чем ожидалось / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

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Союзники все больше верят, что война с РФ может завершиться только через переговоры, предусматривающие уступки от обеих стран

Переговоры могут начаться раньше, чем ожидалось

Европейские политики далеки от согласия относительно того, какими могут быть гарантии безопасности Украины

Европейские союзники все активнее обсуждают возможные переговоры по завершению войны России против Украины. В то же время некоторые из союзников предполагают, что Украине придется пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. Об этом пишет The Washington Post.

Эта идея стала еще более актуальной после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, который заявил о намерении быстро прекратить войну. Он также намекнул, что готов поддержать соглашение, в результате которого часть захваченных Россией территорий останется под ее контролем.

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"В Европе дискуссии за закрытыми дверями также подпитываются мрачной ситуацией на поле боя. Украинские силы держат оборону и опасаются сокращения финансирования США", - отметили в статье.

Интервью с десятью дипломатами из Европы и НАТО свидетельствуют о том, что, несмотря на официальные заявления о стабильной поддержке, некоторые союзники Украины хотят заложить основу для переговоров с Россией. Европейские дипломаты и чиновники отмечают, что вопрос территориальных уступок уже не вызывают такой острой реакции, как раньше. Однако они формулируют это не как "земля в обмен на мир", а скорее как "земля в обмен на безопасность Украины".

"Я думаю, все более или менее пришли к такому выводу, но трудно сказать об этом публично, потому что это будет означать, что мы собираемся вознаградить агрессию", - заявил экс-посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.

Бывший помощник генерального секретаря НАТО и научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд также отметил, что переговоры могут начаться раньше, чем предполагалось, и, вероятно, потребуют уступок с обеих сторон. Он добавил, что "большой вопрос заключается в том, как команда Трампа захочет играть в эту игру". Европейцы надеются, что новая администрация США подтолкнет Россию к переговорам, однако опасаются, что Трамп может заставить Украину согласиться на невыгодную сделку, прекратив оказание помощи.

Сейчас развязывание войны остается недостижимым. Ситуация осложняется тем, что Россия не готова уступить, а политика Трампа в отношении Украины остается не до конца сформулированной. Европейские страны также не пришли к консенсусу относительно того, какие именно гарантии безопасности могут быть приемлемыми для Украины.

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Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшем будущем следует ожидать важных решений относительно прекращения огня в Украине, определения границы, на которой оно должно действовать, и гарантий безопасности для Украины. По его словам, план новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины сейчас находится на этапе разработки.

Также 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский решительно высказался против любых уступок российскому лидеру Владимиру Путину, к которым призывают некоторые европейские лидеры. Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, а не в переговорах. По его словам, мир можно достичь только через силу и единство Европы, а не через уступки агрессору.

Как сообщал Главред, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия не откажется от своей цели политического поглощения Украины. Поэтому есть два варианта развития событий: либо Украина уступит, либо уничтожит российскую армию на ее территории.

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