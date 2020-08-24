"Ж*да ждет гилляка": на Тернопольщине депутат от Ляшко антисемитски спародировал Черемшину

Богдан Яциковский / gazeta-misto

Заместитель руководитель Государственной комиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской облрады (и глава тамошней фракции Радикальной Партии Олега Ляшко) Богдан Яциковский публично спел песню с антисемитским текстом.

Видео выступления депутата было опубликовано на портале YouTube.

Яциковский взял за основу легендарный украинский романс Черемшина (музыка Василия Михайлюка, слова Николая Юрийчука) и дал своему опусу название Ж@д перед повешением.

Текст был такой:

"Всюду цветет наша власть

Ж@д кричит, не бей меня не надо,

А его в садочке, в тихом уголочке

Ждет гилляка, ждет.

Ай Телесык, уголовный розыск

Напрасно в нашей хате делают обыск

Еще не затупились штыки

Еще не заржавели пулеметы

Всюду буйно цветет наша власть,

Ж@д кричит: "Не бей меня, не надо"

А его в садочке, в тихом уголочке.

Ждет веревка, ждет".

Напомним, ранее сотрудник международной аудиторской компании KPMG Ukraine, львовянка Наталья Макуховская опубликовала в соцсети жесткое антисемитское сообщение и стихотворение.