"Ж*да ждет гилляка": на Тернопольщине депутат от Ляшко антисемитски спародировал Черемшину

Народный избранник публично позволил себе откровенно антисемитские высказывания.
Заместитель руководитель Государственной комиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской облрады (и глава тамошней фракции Радикальной Партии Олега Ляшко) Богдан Яциковский публично спел песню с антисемитским текстом.
Видео выступления депутата было опубликовано на портале YouTube.
Яциковский взял за основу легендарный украинский романс Черемшина (музыка Василия Михайлюка, слова Николая Юрийчука) и дал своему опусу название Ж@д перед повешением.
Текст был такой:
"Всюду цветет наша власть
Ж@д кричит, не бей меня не надо,
А его в садочке, в тихом уголочке
Ждет гилляка, ждет.
Ай Телесык, уголовный розыск
Напрасно в нашей хате делают обыск
Еще не затупились штыки
Еще не заржавели пулеметы
Всюду буйно цветет наша власть,
Ж@д кричит: "Не бей меня, не надо"
А его в садочке, в тихом уголочке.
Ждет веревка, ждет".
Напомним, ранее сотрудник международной аудиторской компании KPMG Ukraine, львовянка Наталья Макуховская опубликовала в соцсети жесткое антисемитское сообщение и стихотворение.