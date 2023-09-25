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"Жалкая попытка возмездия": названа причина удара РФ по символу Одессы

Алексей Тесля
25 сентября 2023, 15:41 обновлено 25 сентября, 15:49
Удар оккупантов пришелся по припортовой инфраструктуре Одессы.
Оникс
РФ ударила Ониксами по Одессе / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/Andrey Stavnitser, скриншот

Обстрел страной-агрессором РФ отеля возле морвокзала в Одессе - это жалкая попытка оккупантов возмездия за украинскую атаку по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Об этом идет речь в сообщении Министерство обороны Украины в соцсети X.

"Этой ночью российские ракеты попали в гостиницу в Одессе. Жалкая попытка возмездия за наш успешный удар по штабу российского флота в Севастополе", - отметили в ведомстве.

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Сообщение Минобороны / Twitter/DefenceU

Детали удара РФ по Одессе

В свою очередь руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что ночью враг массированно атаковал Одессу и Одесскую область.

"Удар пришелся по припортовой инфраструктуре. В частности разрушено здание Морского вокзала и отеля, что рядом. Отель много лет не работает, но враг воспринял его как центр принятия решений и попал именно по нему. Также два "Оникса" попали в зернохранилище, которое разрушено", - рассказала Гуменюк.

Ранее были раскрыты детали массированного удара РФ по Украине. Россияне использовали ночью три разных средства воздушного нападения на Украину, подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, в ночь на 25 сентября по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за комбинированной атаки РФ. Страна-агрессор применяла для ударов дроны, ракеты типа "Калибр" и "Оникс". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прозвучали в Одессе и Кривом Роге.

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новости Одессы война России и Украины ракетный удар
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