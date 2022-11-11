Жданов пояснил, вздохнет ли Николаев свободнее после освобождения ВСУ Херсона

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, Николаев до освобождения Херсона ВСУ жил в постоянном страхе (как ранее Харьков). Теперь ситуация изменитя.
После того, как украинские войска освободили Херсон, русским оккупнтам станет гораздо сложнее терроризировать Николаев. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов.
"Не совсем [Николаев теперь вздохнет свободнее ‒Главред], ракеты же будут долетать. Николаев до этого жил, как Харьков. Вспомните, какая была ситуация в Харькове, когда до него доставала российская артиллерия. Харьков просто горел. День и ночь были обстрелы, обстрелы, обстрелы Теперь в Николаеве будет тише. Остаются теперь только российские ракеты и дроны-камикадзе. Теперь это все перемещается на Херсон", ‒ сказал он.
Освобождение Херсона
9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.
В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".
Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.
Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.
В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.
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