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"Ждет Севастополь": секретарь СНБО показал испытания украинских ракет

Алёна Воронина
31 августа 2023, 20:34 обновлено 31 августа, 20:34
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Данилов показал видео, как украинские военные тестировали изготовленную в Украине новые ракету, и потроллил россиян.
Алексей Данилов, украинские ракеты
Секретарь СНБО Данилов показал испытания украинских ракет/ коллаж: Главред, фото: аппарат СНБО, скрин

В Украине провели испытания новых украинских ракет. Как это происходило, показал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он опубликовал на своей странице в Facebook соответствующее видео, на котором виден запуск ракеты. Данилов подчеркнул, что ракетная программа работает.

При этом секретарь СНБО потроллил российских оккупантов словами из песни любимой группы российского диктатора Владимира Путина "Любэ" "Там за туманами". Фраза "ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт", которую вспомнил Данилов, сейчас ассоциируется с освобождением от российской оккупации.

видео дня

"Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт...". Тихая и певческая украинская ночь...", – подписал видео Данилов.

Испытание украинской ракеты
Испытания украинской ракеты/ скрин

Смотрите видео испытания украинской ракеты:

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера ВСУ. Десантники ВСУ ведут бои с оккупантами агрессора России на их укрепленных позициях на окраине ивового Запорожской области, пишут журналисты.

Также сообщалось, что оккупанты боятся прорыва ВСУ на территорию РФ - возле границы с Украиной стягивают подмогу. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что страна-агрессор Россия приготовила три группировки войск в приграничных с Украиной районах.

Напомним, в ГУР рассказали удивительную историю спасения бойца, который был один 12 часов в открытом море. Спецназовец "Конан" оказался за бортом лодки посреди Черного моря во время спецоперации. Из-за огня авиации РФ собратья добрались до него через полсуток.

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война в Украине ракета вторжение России Алексей Данилов
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