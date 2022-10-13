Женился на беременной пассии за месяц до гибели: ВСУ "откобзонили" худого рядового из Южноуральска

ВСУ ликвидировали оккупанта, который женился ровно за месяц до гибели / Коллаж фото Радио Свобода, Иракли Комахидзе, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который за месяц до своей гибели поженился с беременной пассией. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

24-летний рядовой Григорий Литвинов был родом из Южноуральска. Он убивал украинцев с первых дней полномасштабного вторжения. После срочной службы он решил подписать контракт.

3 сентября он вернулся с фронта домой, чтобы зарегистрировать брак с беременной девушкой и ровно через месяц его "откобзонили".

ВСУ ликвидировали оккупанта, который женился ровно за месяц до гибели / Иракли Комахидзе

"Возникает правомочный вопрос, если он 2 года не был дома, каким виртуальным образом залетела его вдова? Но тут я вас расстрою, дальновидная жена/вдова Григория - швея-мотористка Татьяна Литвинова проживает по месту его службы в "городе невест" Иваново", - написал Иракли Комахидзе.

ВСУ ликвидировали оккупанта, который женился ровно за месяц до гибели / Иракли Комахидзе

Напомним, ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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