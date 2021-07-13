"Жизнь на волоске": полковник учил детей отбирать оружие и прострелил ребенку половину органов

Раненого мальчика доставили вертолетом в Киев / ТСН

Из Житомирской области на вертолете в срочном порядке доставили в Киев 9-летнего мальчика, которого в больницу привезли с простреленной позвоночником, желудком и селезенкой.

Как сообщает ТСН, мальчика подстрелили в доме, где он жил. Пулю, предполагают следователи, выпустил военнослужащий, который в машине возил целый арсенал.

У вертолета, который доставлял в столицу 9-летнего Данила, были взволнованы мать и отец малыша.

"Я не могу ничего сказать, такая каша в голове. Я приехал, когда уже все было, я не знаю", — говорят родные.

Ребенка в обед привез в больницу военнослужащий, товарищ отца. У него было сквозное огнестрельное ранение брюшной полости с многочисленными повреждениями внутренних органов.

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"Органы повреждены - желудок, поджелудочная железа, селезенка, желудок насквозь ранен. Сейчас медикаментозный сон, искусственная вентиляция легких, медикаментозная терапии", - рассказывает заведующий анестезиологии и интенсивной терапии Новоград-Волынской районной больницы Иван Кравченко.

Человек, который привез мальчика, сказал, что его ранили у реки.

Медики сразу сообщили полиции, но эта версия не подтвердилась. Следователи начали осматривать дом, где живет мальчик. И нашли подтверждение, что ребенка ранили именно там.

Сейчас дома бабушка мальчика. Женщина говорит, что все произошло на улице в беседке. Она в этот момент спала. К зятю из Киева действительно приехал товарищ. Двое 9-летних двойняшек Марк и Даниил были с гостем. Тот им показывал приемы, как забрать оружие у противника.

"И так пригнулся к Данные и в этот момент, когда он забрал пистолет, получилось так, что он выстрелил и это пуля прошла в бок. Хотел нравится мальчикам, я просто так думаю, просто глупость, небрежность", — говорит бабушка пострадавшего.

Машину военнослужащего обыскали. В ней обнаружили целый арсенал оружия.

Есть информация, что в ребенка попал полковник разведуправления. В полиции это не подтвердили, но и не опровергли. Правоохранители открыли производство по статье умышленное тяжкое телесное повреждение. Мужчине уже объявили о подозрении. Также будут проверять откуда у него оружие и зачем возил ее с собой. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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В Охматдете спасают сейчас Данилка. Вертолет санавиации со слезами провожали родственники. Раненого мальчика сопровождала бригада медиков и мама.

Мальчика ввели в медикаментозный сон, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Его смогли транспортировать в Киев только убедившись, что он такую дорогу выдержит. Здесь его уже ждала скорая.

Врачи говорят, что должны не только спасти ему жизнь, но и уменьшить вред для здоровья: как это возможно, учитывая те повреждения, которые уже есть. А они серьезные.

"Там есть серьезные повреждения позвоночника, которые необходимо обследовать, чтобы наши нейрохирурги посмотрели, есть ли там какие-то повреждения спинного мозга и в зависимости от результата этого обследования, выработать план лечения. Потому что случай сложный, нестандартный", - констатируют врачи.

Сейчас ребенок в реанимации, но о деталях его состояния родители не дали согласие на разглашение. С мальчиком в больнице находится отец.