УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Звезд TikTok "боевых" кабанчиков Тишу и Тошу отправили в харьковский экопарк

Дмитрий Видоменко
26 июня 2023, 16:40 обновлено 26 июня, 16:43
25
Двух кабанчиков в лесах Харьковщины спасли бойцы 92-й бригады. Звереныши быстро стали звездами TikTok, а сейчас их отправили в экопарк.
Тиша и Тоша
Кабанчиков Тиша и Тоша отправили в харьковский экопарк / коллаж Главред, скриншоты из видео

Боевые кабанчики Тиша и Тоша, которых спасли на Харьковщине бойцы 92-й бригады ВСУ, перебрались на постоянное проживание в харьковский экопарк. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Зверенышей военные обнаружили во время обследования территории тепловизором. В камышах под обстрелами бродили пятеро кабанчиков. Но спасти удалось только двоих. Военные предполагают, что их мать тоже погибла. Новорожденные детеныши Тиша и Тоша, так их назвали армейцы, сначала поселились на позициях. Там они и стали звездами TikTok. Военные снимали как вепрята играют, едят и даже выполняют команды. Эти ролики собирали миллионные просмотры", — говорится в сюжете.

Но теперь детенышей было решено передать в экопарк. Там они стали первыми обитателями специального Центра спасенных животных. Уже очень скоро к ним присоединится олень, которого тоже спасли бойцы ВСУ из опасного района Харьковщины.

Тиша, Тоша

Тиша, Тоша
Тиша, Тоша

Напомним, ранее сообщалось о том, что инцидент со спасением кота породы "мейн-кун" по кличке Макс из затопленного Херсона быстро стало вирусным в украинском сегменте соцсетей. В конечном итоге перепуганного кота Макса эвакуировали лодкой под обстрелами. Уже на следующее утро кота привезли в Киев ‒ и он своих хозяев узнал почти сразу, хотя давно не видел.

В результате подрыва российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции в ночь на вторник, 6 июня. Вода частично затопила Новую Каховку и полностью уничтожила местный зоопарк "Казкова діброва".

Читайте также:

новости Харькова ВСУ TikTok
Реклама

Главное за день

ВСУ на юге проломили оборону РФ на 1,5 километра и уничтожили 4 роты оккупантов

ВСУ на юге проломили оборону РФ на 1,5 километра и уничтожили 4 роты оккупантов

16:34 Украина
ВСУ разгромили батальон мотострелков РФ и зачистили важный плацдарм на Донбассе

ВСУ разгромили батальон мотострелков РФ и зачистили важный плацдарм на Донбассе

15:36 Украина
"Большое горе": российская ракета убила в Киеве молодых супругов

"Большое горе": российская ракета убила в Киеве молодых супругов

14:22 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:40

Звезд TikTok "боевых" кабанчиков Тишу и Тошу отправили в харьковский экопарк

16:40

В платье с вырезом и на шпильках: Елена Зеленская поразила стильным образом

16:34

ВСУ на юге проломили оборону РФ на 1,5 километра и уничтожили 4 роты оккупантовВидео

16:23

Дашу Квиткову затравили за измены Добрынину - блогерша нецензурно ответила

16:08

Когда лучше всего пить квас: неожиданные сведения о пенном напиткеВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:40

"Старый и немощный Путин очень завидует Буданову": Пономарев удивил подробностямиВидео

15:36

ВСУ разгромили батальон мотострелков РФ и зачистили важный плацдарм на ДонбассеВидео

15:22

Гороскоп на неделю 26 июня - 2 июля: Овны будут на высоте, Ракам нужен позитив

15:16

Как очистить вещи из секонд-хенда и убрать вонь: 3 лучших лайфхака

Реклама
15:11

РДК и Легион Свободы дойдут до Москвы - Пономарев

14:35

Финансовый гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля: у кого "зашуршит" в кармане

14:33

Распад России: экс-депутат Госдумы назвал регионы, готовые "отвалиться" первымиВидео

14:22

"Большое горе": российская ракета убила в Киеве молодых супругов

14:16

Львовский застройщик заявил о попытке рейдеров захватить имущество компании на 53 млн гривен актуально

14:13

"Врач спасти не может": у Кристины Горняк подтвердился страшный диагноз

14:07

Силы обороны отбили Ровнополь у оккупантов на Донбассе - Маляр

13:35

Денежная помощь от американской организации: кто может получить 6,6 тыс. грн

13:17

Что будет с волосами, если каждый день мыть голову рисовой водой

12:52

"Король голый": в ГУР оценили, как бунт Пригожина ударил по Путину

12:44

Убийство Кати Гандзюк: Мангера и Левина посадили на 10 летФото

Реклама
12:43

Пономарев оценил сроки завершения войны в УкраинеВидео

12:36

Не узнать: Виталия Козловского обрили на военной подготовке

12:32

Гороскоп на завтра 27 июня 2023: Скорпиону – потеря денег, Овну - весельеВидео

12:14

"Валерия лечила от икоты": продюсер Пригожин "выполз" после мятежа однофамильца

11:58

НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА и его заместителей

11:27

Для чего нужно мыть пол с солью: ответ удивит всех

11:24

Надо всего 2 ингредиента: девушка показала лучший способ очистки оконных рамВидео

11:10

"Всех взбодрили": Пригожин оценил результаты своего мятежаВидео

10:59

Уголовное дело на Пригожина за мятеж еще не закрыли - росСМИ

10:31

Пригожину помогал Генштаб РФ: в Сети раскрыли детали бунта "вагнеровцев"

10:31

Почему Пригожин не дошел до Москвымнение

10:26

Пономарев спрогнозировал, с какого момента начнется крушение режима ПутинаВидео

10:18

Так вот оно что: мужчина показал секретную функцию овощечисткиВидео

09:54

Эйдман пояснил, при каком условии верхушка Кремля решится устранить Путина

09:50

"Юридические нормы идут лесом": Симоньян впервые высказалась о бунте Пригожина

09:46

ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - партизаны "Атеш"

09:12

Резников пояснил, почему нет большой проблемы в позиции США по "Украине-НАТО"

09:12

Хмурый Шойгу впервые после бунта Пригожина показался на публикеВидео

09:11

Не то, что сейчас: почему в СССР не выбрасывали хлеб

09:00

Война закончится не в Украине, а в Москве сменой власти в России – ПономаревЭксклюзив

Реклама
08:45

ВСУ продвинулись на 1-2 км, освобождены ещё 17 кв. км территорий - Минобороны

08:28

Кто сможет получить бронь от мобилизации с 1 июля: что изменится

08:19

Путин напрасно не утопил Пригожина в кровимнение

08:01

Двое детей остались без папы: в боях за Украину погиб разведчик Юрий Саманюк

07:27

В ISW рассказали, как бунт Пригожина отразился на войсках РФ в Украине

06:42

РФ атаковала Одессу: ночью в городе прогремели взрывы

05:00

99% людей не могут разгадать эту оптическую иллюзию: нужно найти лошадь за 3 секунды

04:15

Путин должен что-то "учудить", чтобы его устранили - Эйдман

04:00

Какой сегодня праздник 26 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:30

"Пока Путин жив, война не прекратится": Эйдман рассказал, как РФ проиграет войну

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять