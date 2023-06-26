Звезд TikTok "боевых" кабанчиков Тишу и Тошу отправили в харьковский экопарк

Двух кабанчиков в лесах Харьковщины спасли бойцы 92-й бригады. Звереныши быстро стали звездами TikTok, а сейчас их отправили в экопарк.

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Кабанчиков Тиша и Тоша отправили в харьковский экопарк / коллаж Главред, скриншоты из видео

Боевые кабанчики Тиша и Тоша, которых спасли на Харьковщине бойцы 92-й бригады ВСУ, перебрались на постоянное проживание в харьковский экопарк. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Зверенышей военные обнаружили во время обследования территории тепловизором. В камышах под обстрелами бродили пятеро кабанчиков. Но спасти удалось только двоих. Военные предполагают, что их мать тоже погибла. Новорожденные детеныши Тиша и Тоша, так их назвали армейцы, сначала поселились на позициях. Там они и стали звездами TikTok. Военные снимали как вепрята играют, едят и даже выполняют команды. Эти ролики собирали миллионные просмотры", — говорится в сюжете.

Но теперь детенышей было решено передать в экопарк. Там они стали первыми обитателями специального Центра спасенных животных. Уже очень скоро к ним присоединится олень, которого тоже спасли бойцы ВСУ из опасного района Харьковщины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что инцидент со спасением кота породы "мейн-кун" по кличке Макс из затопленного Херсона быстро стало вирусным в украинском сегменте соцсетей. В конечном итоге перепуганного кота Макса эвакуировали лодкой под обстрелами. Уже на следующее утро кота привезли в Киев ‒ и он своих хозяев узнал почти сразу, хотя давно не видел.

В результате подрыва российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции в ночь на вторник, 6 июня. Вода частично затопила Новую Каховку и полностью уничтожила местный зоопарк "Казкова діброва".

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