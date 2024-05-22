По Луганщине прилетела серия "приятных" ракетных ударов

Оккупированный Луганск посетили очень приятные и очень добрые ракеты. Россияне жаловались, что Украина бомбила детские сады 10 лет, но почему-то в тех так называемых садах были россияне в военной форме.
Видеоблог Сергея Стерненко.
Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.
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