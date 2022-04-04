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Арест и камера строго режима: прокурор из Гааги объяснил, что ждет Путина

4 апреля 2022, 21:51

Владимира Путина мог бы осудить суд в Гааге, не исключил Карим Хан.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан рассказал о перспективах осуждения президента РФ Владимира Путина за военные преступления в Украине.

Как подчеркнул он в комментарии Bild, если удастся доказать то, что украинские мирные граждане были намеренно подвергнуты насилию со стороны РФ, Путина мог бы осудить суд в Гааге.

Прокурор МУС говорит, что в этом случае заключение Путина в камеру возможно, если бы он был свергнут и арестован в России: "Или если Путин приехал бы в страну, исполняющую международный ордер на арест. Однако это маловероятно. Он заранее уточнит, безопасно ли его путешествие. Но это существенно ограничило бы свободу передвижения Путина, поскольку такие преступления не имеют срока давности".

По его мнению, его поместили бы в корпусе строгого режима, где отбывают наказание африканские диктаторы.

По словам прокурора, Путина можно осудить в Гааге, если доказать, что украинцы преднамеренно подвергалось насилию и гонениям. Доказательствами могут быть перехваченные радиосообщения российских военнослужащих. В таком случае можно выдать международный ордер на арест Путина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Международный суд в Гааге (Нидерланды) приступил к рассмотрению преступлений против человечества совершаемых Российской Федерацией в Украине.

2 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял решение об открытии официального расследования ситуации в Украине. События последних дней дают основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС.

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