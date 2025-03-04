Есть ли у Украины план 'Б' после прекращения поддержки союзников: ответ Кабмина

О чем сказал Шмыгаль:
- Украина не рассматривает план "Б" в случае прекращения помощи от союзников
- У Украины есть один план - побеждать и выживать
Премьер-министр Украины Денис Шмыгальподчеркнул, что альтернативного плана не существует, единственный путь для страны - это победа и выживание. Даже в случае прекращения поддержки со стороны ЕС и США Украина продолжит борьбу за победу, заявил он во время пресс-конференции, передает Укринформ.
Отвечая на вопрос о возможных финансовых источниках в случае прекращения помощи партнеров, Шмыгаль подчеркнул, что единственным планом остается борьба до победы.
"Я скажу так: у нас с вами один план - побеждать и выживать. Здесь другого плана не может быть. У нас только план А: бороться до победы Украины. Вот это наш план, и мы работаем согласно этому плану", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, за три года полномасштабной войны Украина сталкивалась с различными вызовами, среди которых были и крайне сложные ситуации.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина каждый раз преодолевает эти испытания, ведь другого выбора нет. Он подчеркнул, что Украина или продолжит бороться, защищать свое государство, противостоять врагу и одержит победу, или же "план Б будем писать уже не мы".
"То есть, я план Б не рассматриваю. У нас план А - это наша победа", - заявил Премьер-министр.
Приостановка помощи для Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном затягивании войны стало одним из факторов, повлиявших на решение Дональда Трампа о приостановлении американской помощи Украине. Как отмечает The Wall Street Journal, такую позицию поддержали все ключевые советники главы Белого дома.
Данные с польской границы и логистического хаба американской помощи в Ясенке подтверждают прекращение поставок военной поддержки США Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время заседания правительства, сообщает RMF24. Он подчеркнул, что нет оснований воспринимать заявления Вашингтона как "пустые слова".
Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможное прекращение помощи США Украине, заявил, что это якобы будет способствовать мирному урегулированию, пишут российские СМИ.
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Кто такой Денис Шмыгаль?
Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.
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