Как россияне угрожают жителям ВОТ, которые не хотят получать паспорт РФ

Россияне угрожают жителям временно оккупированных территорий депортацией и другими последствиями, если они не получат паспорт РФ.

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Оккупанты будут депортировать жителей ВОТ без паспорта РФ / коллаж: Главред фото: УП, pixabay

Россияне на южных оккупированных территориях Украины угрожают местным жителям депортацией и выселением, если они не получат паспорт РФ. Оккупанты планируют отправлять людей через пункт пропуска в Васильевке. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"На захваченных землях есть люди, которые несмотря на оккупацию не могут оставить родной дом по разным обстоятельствам. Именно их россияне принудительно паспортизируют, в рамках имперской политики", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС сообщают, что россияне так и не смогли на данный момент паспортизировать большинство украинцев в оккупации, поэтому они прибегают к угрозам и запугиваниям.

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Аналитики центра заявили, что после последнего российского рейда по домам жителей юга Украины оккупанты угрожали людям выселить их из жилья и конфисковать все имущество, если они не согласятся на российский паспорт.

Подытоживая изложенную информацию, в ЦНС сообщили, что российские военные неоднократно вывозили украинцев в пункт пропуска и угрожали отобрать у них дом и выселить из родного края.

Ситуация на временно оккупированных территориях

Напомним, россияне пока не в состоянии захватить населенные пункты в Донецкой и Харьковской областях, как это планировали в Кремле, из-за мощного сопротивления ВСУ. Теперь у врага появилась новая задача - перерезать трассу Покровск-Константиновка.

Стоит отметить, что до конца лета оккупанты будут пытаться захватить Часов Яр, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Также стало известно, что российские оккупанты готовят новые ударные подразделения для того, чтобы оттянуть силы и резервы украинской армии с восточного направления на север.

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