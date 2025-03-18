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Минск-1 и очень тяжелые месяцы для Украины: названы последствия отказа РФ от мира

Юрий Берендий
18 марта 2025, 18:25
107
Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, ведь Украину будут принуждать к уступкам и подписанию "Минска-1", предполагает военный эксперт.
Минск-1 и очень тяжелые месяцы для Украины: названы последствия отказа РФ от мира
Чем обернется для Украины отказ РФ от мира / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Жданов:

  • Если Путин не согласится на перемирие, то Трамп продолжит давление на Украину
  • Трамп боится резких заявлений в отношении Путина
  • Следующие несколько месяцев будут тяжелыми для Украины

Если российский диктатор и военный преступник Владимир Путин откажется прекратить огонь на фронте, Трампу уже будет безразлично, как завершится эта война - замораживанием конфликта или перемирием. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Он напомнил слова Трампа о том, что если Путин не согласится, война просто будет продолжаться.

"Однако у Трампа огромные проблемы: ему нужно показать какие-то достижения американскому народу, потому что пока инфляция растет, цены растут, в США наступает бардак и хаос - это надо чем-то перекрыть. Чем Трамп может это перекрыть? Заявлением о том, что он спас Европу от большой войны и заставил стороны прекратить огонь", - сказал эксперт.

Смотрите видео, в котором Олег Жданов рассказал о провале плана Трампа о прекращении огня:

Он отметил, что после отказа от поддержки Путина Трампу уже неважно, как завершится эта война - замораживанием конфликта или перемирием. Поэтому он будет оказывать давление, и, вероятно, именно на Украину.

По его мнению, Трамп остерегается даже резко высказаться в отношении Путина, что видно из того, как он к нему относится. Это проявляется и в официальных документах, где убрали термин "вторжение", а Россию не называют "агрессором", создавая ее образ как вполне нейтральной стороны. Читая такие документы, можно подумать, что если бы Украина не "спровоцировала" Россию, то войны вообще бы не случилось.

"Я боюсь, что ближайшие пару месяцев будут очень тяжелыми для нас - на нас будут просто как катком наезжать, заставляя идти на уступки, чтобы просто прекратить огонь, неважно, на каких условиях, где стоим, чтобы "просто перестали стрелять". В общем, Минск-1", - резюмировал Жданов.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время сегодняшнего разговора Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным может обсуждаться вопрос освобождения Запорожской АЭС, а также полный вывод украинских войск с территории РФ. Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

На прошлой неделе во время встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом Владимир Путин озвучил предварительное условие для подписания соглашения о тридцатидневном перемирии, на которое согласилась Украина. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и трех собеседников в Москве, Кремль требует, чтобы США приостановили поставки военной помощи Украине на время прекращения огня.

Россия фактически не готова соблюдать перемирие на фронте, отметил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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