Мощные взрывы на Львовщине: ракеты попали по Бескидскому туннелю, есть пострадавшие

По информации главы области, взрывы прогремели в Стрыйском районе.
Вечером в среду, 1 июня, во Львовской области прогремела серия мощных взрывов, сообщил в Telegram глава области Максим Козицкий.
По информации главы области, взрывы прогремели в Стрыйском районе. Взрывы прозвучали во время воздушной тревоги во Львовской области.
"Предварительно: ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Два человека ранены. Информации о погибших в данный момент нет.", - заявил Козицкий в своем Telegram-канале.
"Оккупанты нанесли ракетный удар по Бескидскому железнодорожному туннелю, который проходит через Карпаты во Львовской области", - сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Война в Украине
Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.
Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.
В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.
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