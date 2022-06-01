Мощные взрывы на Львовщине: ракеты попали по Бескидскому туннелю, есть пострадавшие

Во Львовской области прогремели взрывы / Фото УЕИАН

Вечером в среду, 1 июня, во Львовской области прогремела серия мощных взрывов, сообщил в Telegram глава области Максим Козицкий.

По информации главы области, взрывы прогремели в Стрыйском районе. Взрывы прозвучали во время воздушной тревоги во Львовской области.

"Предварительно: ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Два человека ранены. Информации о погибших в данный момент нет.", - заявил Козицкий в своем Telegram-канале.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по Бескидскому железнодорожному туннелю, который проходит через Карпаты во Львовской области", - сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

Читайте также: