ВСУ за день уничтожили огромное количество техники и отправили оккупантов в "ад"

Война в Украине / Facebook

В течение суток, 1 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские военные совершили одну атаку.

Как сообщает оперативно-тактической группировке Восток, украинские защитники успешно ее отбили и нанесли врагу потери.

Украинским военным удалось уничтожить:

личного состава – 38

БТР – 1

ББМ – 1

артиллерийских систем – 1

минометов – 2

АТТ – 2

БПЛА – 1

экипаж БпАК – 1

Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.

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Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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