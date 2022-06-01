ВСУ за день уничтожили огромное количество техники и отправили оккупантов в "ад"

Украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.
В течение суток, 1 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские военные совершили одну атаку.
Как сообщает оперативно-тактической группировке Восток, украинские защитники успешно ее отбили и нанесли врагу потери.
Украинским военным удалось уничтожить:
- личного состава – 38
- БТР – 1
- ББМ – 1
- артиллерийских систем – 1
- минометов – 2
- АТТ – 2
- БПЛА – 1
- экипаж БпАК – 1
Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.
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Война в Украине
Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.
Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.
В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.
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