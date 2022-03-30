На Донбассе ВСУ "перемололи" 200 рашистов, уничтожили 40 бронемашин РФ

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В среду в районе ответственности оперативно-тактического группирования Восток украинские военные отбили 3 атаки врага, уничтожили 46 единиц техники.

"В районе ответственности оперативно-тактического группирования Восток российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 30 марта, украинские воины отбили 3 атаки врага", - говорится в сообщении на канале Министерства обороны Украины в Telegram.

В результате боев было уничтожено до 200 человек личного состава, 7 танков, 2 бронетранспортера, 11 боевых машин пехоты, 1 боевую бронированную машину, 11 артиллерийских систем, минометов, 4 реактивных системы залпового огня, 9 артиллерийских танков, 1 беспилотный летательный аппарат.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжали хаотически обстреливать районы Харькова.

По некоторым направлениям Вооруженные силы Украины теснят противника, а Изюм остается самой критической точкой.

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