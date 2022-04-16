Нептун держит в страхе флот РФ: в США оценили потопление ВСУ крейсера Москва

Ракета Нептун / УНИАН

Удар украинскими ракетами Нептун по российскому крейсеру Москва, в результате чего он затонул, свидетельствует о потенциале украинской оборонной промышленности, заявили в США.

То, что ВСУ отправили на дно флагман Черноморского флота РФ отечественной ракетой, является серьезным стимулом для Украины — в том числе, как свидетельство того, что ее собственная промышленность способна производить эффективное вооружение, несмотря на то, что Киев полагается на оружие, подаренное западными союзниками, пишет американское издание The Washington Post.

"Для украинцев, если они смогли потопить этот корабль или повредить его собственными ракетами Нептун, это, во-первых, предмет гордости, во-вторых, полезная военная способность, поскольку они смогут держать российский флот в страхе", - цитирует издание Марка Кэнсиана, старшего советника по программе международной безопасности Центра стратегических и международных исследований.

Отмечается, что Нептун находился в разработке до аннексии Крыма Россией, но разработка была ускорена после этого. Сама ракета Р-360 Нептун основана на старой советской крылатой ракете Х-35, которая производилась в Харькове. Предприятие, разработавшее Нептун, ОКБ Луч, было основано в 1965 году и имело большой опыт разработки советских ракет.

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На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

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