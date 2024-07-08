Несмотря на большие потери российских танков РФ не использует Т-72 - Forbes

В Forbes разбирались, почему Россия не использует тысячи танков T-72, которые простаивают на складах страны-агрессора.

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Танк Т-72 / коллаж: Главред фото: УНИАН

Российские войска ежемесячно теряют более 100 танков в войне против Украины. Оборонпром страны-агрессора может производить лишь до 50 боевых машин в месяц, поэтому неудивительно, что захватчики используют устаревшие модели и танки, которые были "заморожены" еще во времена Холодной войны. Об этом пишет Forbes.

"Чтобы компенсировать потери, россияне извлекают старые танки времен холодной войны из долгосрочного хранения, восстанавливают их, модернизируют, а затем отправляют на фронт вместе с новыми. Несмотря на такие проблемы, россияне в основном не используют старые Т-72, которые имеют более тонкую броню и худшие средства управления огнем", - пишут аналитики издания.

Как исследовали журналисты, за время полномасштабной войны россиян против Украины количество вражеских танков значительно сократилось:

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Т-55 - на 31%;

Т-62 - на 37%;

Т-80Б - на 79%;

Т-72 - на 9%.

Также в СМИ пишут, что россияне активно восстанавливают старые танки. Однако, это не распространяется на устаревший танк Т-72.

"Зачем Кремлю тратить деньги на восстановление 70-летних Т-55 и 60-летних Т-62, а не 50-летних Т-72? Ответ, скорее всего, заключается в том, что Т-55 и Т-62 имеют людей для зарядки в экипажах из четырех человек, а Т-72 имеют автоматическую зарядку, которая заменяют четвертого члена экипажа", - объясняет издание.

Аналитики Forbes утверждают, что такой танк трудно обслуживать, а потому армия США и многих стран НАТО никогда не используют эту технологию в своих танках. В оценке 1982 года Центральное разведывательное управление США похвалило автоматическое заряжание Т-72 за его скорость, но отметило его сложность. Это делает старый Т-55 проще для восстановления, чем младший Т-72.

Танковая война России против Украины

Напомним, немецкий оружейный концерн Rheinmetall передаст Украине танк Frankenstein - гибрид танка Leopard и системы противовоздушной обороны Skyranger. Эта техника способна сбивать ракеты и беспилотники.

Во время полномасштабной войны с Украиной российские оккупанты потеряли большое количество танков. Вероятно, у них осталось лишь несколько тысяч боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что в ВСУ раскрыли худший сценарий возле Часового Яра. ВСУ удерживают город, несмотря на атаки врага, рассказал Олесь Маляревич.

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