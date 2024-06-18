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Сможет сбивать даже ракеты: известны особенности танка, который получит Украина

Мария Николишин
18 июня 2024, 13:38
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Система Skyranger способна противостоять угрозам на коротких дистанциях. В частности, речь о роях беспилотников и артиллерийском огне.
Сможет сбивать даже ракеты: известны особенности танка, который получит Украина
Концерн Rheinmetall передаст Украине танк Frankenstein / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, The Telegraph

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall передаст Украине танк Frankenstein - гибрид танка Leopard и системы противовоздушной обороны Skyranger. Эта техника способна сбивать ракеты и беспилотники. Об этом сообщает The Telegraph.

"Новый танк противовоздушной обороны Frankenstein, предназначенный для сбивания российских беспилотников и ракет, будет поставлен в Украину ведущей немецкой оружейной компанией", - говорится в статье.

Также известно, что компания Rheinmetall проинформировала, что установит свою самую современную зенитную систему Skyranger на корпуса танков Leopard 1, "создав новую машину для усиления обороноспособности Украины".

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Отмечается, что система Skyranger способна противостоять угрозам на коротких дистанциях. В частности, речь о роях беспилотников и артиллерийском огне, которые все чаще рассматриваются как решающие на передовой в Украине.

"Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм", - сказал Бьорн Бернхард, руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall.

Что известно о Rheinmetall?

Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Это один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения и производством комплектующих для автомобилей, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, Италия готова направить новый пакет военной помощи Украине. Об этом на Саммите мира заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и пригласил президента Украины Владимир Зеленского посетить его страну.

Также Украина получит 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Их передаст Германия вместе с союзниками.

Кроме того, США предоставят Украине новый пакет военной помощи в рамках оборонной поддержки на сумму 225 миллионов долларов. В него войдут, среди прочего, боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды.

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