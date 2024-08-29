'О нас забыли': российские пленные ноют и жалуются Путину

Военнопленные оккупанты записали видео своему диктатору Путину и заявили, что о них забыли власти РФ.

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Видеообращение оккупантов к Путину / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Википедия

Несколько сотен военнопленных россиян записали видеообращение для своего диктатора Владимира Путина и заявили, что о них забыли и не обменивают. Об этом сообщил Telegram-канал "Хочу жить".

Сообщение в Telegram-канале "Хочу жить" / Фото: Telegram-канал "Хочу жить"

В общем полное видео продолжается более 8 минут, на нем российские военнопленные, которые находятся в одном из многочисленных лагерей на территории Украины.

видео дня

Несколько сотен российских военных заявляют, что власти РФ не спешат их обменивать и фактически забыли о них.

Один из военных рассказал, что его зовут Сергей, он родом из Донецка, а в плену находится уже 28 месяцев. Он жалуется на то, что Россия обменяла кадыровцев, а о "своих гражданах" забыла.

Как можно увидеть на видео, все военные россияне - это "второсортные" люди для власти РФ, ведь в основном они пожилые, раненые или больные.

Что известно о пленных и пропавших без вести Ранее прошел 51-й обмен пленными, благодаря которому на родную украинскую землю вернулись 100 защитников. Только с 2022 года около 28 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Удалось освободить только 147 граждан, которые находились в незаконном удержании, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными - последние новости

Напомним, 24 августа Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, домой вернулось 115 военных в обмен на 115 срочников из России.

Позже в сети появились трогательные видео эмоций украинскихвоенных и их близких во время встречи, когда они вернулись из плена.

Также стало известно, что военные, которые ранее вернулись из российского плена, утверждают, что 17 июля в Украину вернули военного, который перешел на сторону оккупантов.

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