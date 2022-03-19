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Орки горят вместе с БК: спецназ ВСУ показал разгром позиций рашистов

19 марта 2022, 19:26

На опубликованных кадрах запечатлены масштабные пожары на месте уничтожения вражеских позиций.

/ Скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и позиции российских оккупантов.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры уничтожения позиций агрессора.

На опубликованных кадрах запечатлены масштабные пожары на месте уничтожения вражеских позиций.

"Твое настроение, когда привел артиллерию на склад с боекомплектом русные и наблюдаешь за тем, как орки горят вместе со своим БК", - добавили в ССО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что защитники Украины из полка Азов совместно с бойцами ВСУ пресекли попытки российских оккупантов построить понтонную переправу в селе Мощун Киевской области.

Об этом один из командиров Азова Максим Жорин рассказал в своем Telegram-канале.

"Ежедневные попытки русаков построить понтоны в селе Мощун, Киевской области не увенчались успехом. Теперь их техника вместе с некоторыми русскими солдатами плавает в реке Ирпень. Летом заберем!", – написал Жорин.

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ВСУ война России и Украины
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