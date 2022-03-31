Пентагон вооружает Украину ударными беспилотниками, Javelin и Stinger

/ УНИАН

Вооруженные силы Украины получили первую партию из шести грузов для усиления боеспособности.

Украинские бойцы получат от Министерства обороны США Javelin и Stinger. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, часть военной помощи, которой предусмотрены поставки около 30 грузов, уже поступила в Украину.

"Материалы поступают в регион ежедневно, включая последние 24 часа", — сказал Кирби.

Спикер Пентагона уточнил, что США обеспечивают украинцев оружием, в котором они больше всего нуждаются — в частности, противотанковыми и противовоздушными системами (Javelin и Stinger).

Кроме того, по его словам, ударные беспилотники Switchblade, ранее обещанные Украине, начнут поставлять "относительно скоро".

Читайте такжеОт броневиков и ПТРК до пушек и систем ПВО: ФРГ вооружит Украину на €300 млн

Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны США готовится передать Украине системы противовоздушной обороны советского производства. Пентагон годами покупал их для тайных программ.

США отправляют украинским Вооруженным силам часть своего запаса советских систем ПВО. Вооружению, в частности, зенитным ракетным комплексам "Оса", несколько десятилетий.

Читайте еще: