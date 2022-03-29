Под обломками разрушенного здания Николаевской ОГА нашли уже 12 погибших

33 человека получили ранения. 18 человек достали из-под завалов - они уже получают необходимую медицинскую помощь.
Российские войска утром, 29 марта, обстреляли здание Николаевской областной государственной администрации. В результате из-под завалов достали уже 12 погибших, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели целый день разбирали завалы вблизи здания. По последним данным, погибло уже 12 человек - их тела достали из-под разрушенного здания.
Также 33 человека получили ранения. 18 человек достали из-под завалов - они уже получают необходимую медицинскую помощь.
Оккупанты разгромили Николаевскую ОГА
Напомним, утром 29 марта российские захватчики попали ракетой в здание Николаевской облгосадминистрации. Вследствие этого погибли три человека, еще 22 пострадали. По словам главы ОГА Виталия Кима, большинству людей чудом удалось спастись – это от 50 до 100 человек.
Также ранее сообщалось, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом официально заявил заместитель Минобороны России Александр Фомин после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Он сказал, что "в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для нормальной работы".
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