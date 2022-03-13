"Поджарили оккупантов": ВСУ нанесли мощный удар по переправе под Гостомелем

Украинские военные разбили понтонную переправу, которую наводили российские оккупанты.
В районе Гостомеля Киевской области Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов.
Об этом идет речь в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в Telegram.
Украинские военные разбили понтонную переправу, которую наводили российские оккупанты, говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.
"В районе Гостомеля орки решили возвести понтонные переправы. Наши казаки их немного поджарили", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники и остановила ее продвижение.
112-я отдельная бригада с помощью Стугны уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль.
Автор: Алексей Тесля