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"Поджарили оккупантов": ВСУ нанесли мощный удар по переправе под Гостомелем

13 марта 2022, 16:47

Украинские военные разбили понтонную переправу, которую наводили российские оккупанты.

/ t.me/landforcesofukraine

В районе Гостомеля Киевской области Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов.

Об этом идет речь в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в Telegram.

Украинские военные разбили понтонную переправу, которую наводили российские оккупанты, говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.

"В районе Гостомеля орки решили возвести понтонные переправы. Наши казаки их немного поджарили", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники и остановила ее продвижение.

112-я отдельная бригада с помощью Стугны уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль.

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Гостомель война России и Украины
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