Ради чего вам погибать в Украине?: Зеленский обратился к российским солдатам

Владимир Зеленский обратился к военным РФ / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военным и предложил им выбор - погибнуть или сдаться в плен.

"Я хочу сказать российским солдатам, тем, которые уже зашли на нашу землю, и которых только собираются отправить воевать против нас. Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры - вы то уже все уже поняли", - сказал Зеленский в своем новом обращении.

Глава государства добавил, что российские военные ничего не заберут у Украины, а будут только забирать жизни украинцев. При этом и сами будут погибать.

"Ради чего вам погибать и за чем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об это позоре и своем государстве", - добавил Зеленский.

По его словам, разговоры российских военных между собой и с родными прослушиваются. На их основании можно сделать выводы, кто они такие.

"Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс выжить, если вы сдадитесь нашим силам. Будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми, как с вами не обращались в вашей армии. Выбирайте!" - резюмировал Зеленский.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.