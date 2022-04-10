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Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ показали яркие кадры уничтожения врага

10 апреля 2022, 18:56

После точного попадания украинских защитников вражескую бронетехнику разорвало на куски.

/ Facebook/53brigade

Вооруженные силы Украины нанесли ощутимый урон российским оккупантам. Уничтожена техника и живая сила рашистов.

Как рассказали в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, позиции врага подверглись очередному артиллерийскому налету.

На опубликованных кадрах запечатлено, как после точного попадания украинских защитников вражескую бронетехнику разорвало на куски.

"Наши воины "поохотились" на несколько единиц боевой техники: танки, бмп и мт-лб российских оккупантов живописно разлетелись по украинскому полю", - говорится в сообщении.

/ Facebook/53brigade

Добавим, что кроме бронетехники враг также понес потери в живой силе.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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