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Рашисты пошли на штурм: ВСУ отразили вражескую атаку на Луганщине

12 апреля 2022, 20:28

На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

война
/ Нацгвардия

Угроза применения российскими оккупантами ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины остается высокой.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях.

Подчеркивается, что на Слобожанском направлении противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов Харькова, Дергачей и Пятихаток.

"В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредоточили свое внимание на удержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Продолжается воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил Российской Федерации", - отметили в Генштабе.

На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

"В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха в этом они не имели", - добавили в Генштабе.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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